Scuole chiuse, congedi per figli in Dad: 10,2 milioni di euro per sostituire personale scuola assente (Di lunedì 15 marzo 2021) Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Al fine di garantire la sostituzione deldocente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2diper l'anno 2021. L'articolo .

Advertising

matteograndi : Due terzi del paese in lockdown. Ospedali in difficoltà. Attività commerciali ferme. Scuole chiuse. Qualcuno gli… - ElenarussoTW : #zonarossa bambini nel parco per le scuole chiuse. Che bella la voce dei bambini! - lucfontana : Sos per le scuole chiuse: le conseguenze sono gravi - BarillariDav : RT @Monica24675734: Ma di preciso l aver vaccinato i professori a che cazzo è servito visto che le scuole sn chiuse?? - GallosCEG : RT @Pupi18054216: Le scuole sono chiuse perché la scuola tradizionale deve sparire. -