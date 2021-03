Scuole Campania, ordinanza di De Luca: stop attività in presenza fino al 3 aprile (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le Scuole della Campania viene prorogata fino al 3 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione delledidattiche inin tutte ledellaviene prorogataal 3. L'articolo .

Advertising

FOVRTIMESALADY : Porco ***, quanto mi fa incazzare mia cognata. Siamo in rossa, è uscita un’ordinanza che chiude scuole e sospende e… - salernotoday : Nuovi limiti agli spostamenti e al trasporto, stop alle scuole guida: nuova ordinanza in Campania… - St4tlerWaldorf : @cri11 @IlMontanari In Campania stiamo al di sotto del 30% con scuole chiuse da sempre... Smettiamola di sparare minchiate. - martamacbeal : RT @ciropellegrino: Vabbè #DeLuca in #Campania ha chiuso le scuole guida e vietato le seconde case - ciropellegrino : Vabbè #DeLuca in #Campania ha chiuso le scuole guida e vietato le seconde case -