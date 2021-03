Scuola: sottosegretaria Floridia, 'lavoriamo affinché Dad sia ultimo miglio a normalità' (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nell'ultimo anno le scuole, i docenti e gli stessi studenti hanno visto aumentare in maniera considerevole le dotazioni digitali. È chiaro che bisogna fare di più e in fretta, e lavorare come sta facendo il governo per ridurre al minimo il divario digitale, che oggi più che mai è causa di dispersione scolastica e disuguaglianze educative. Nel Pnrr inoltre - ricorda la sottosegretaria - sono diverse e sostanziali le ulteriori azioni per migliorare la resilienza digitale nelle scuole e aumentare le competenze del personale scolastico". La Scuola oggi si può definire un luogo sicuro? "Nessun luogo può definirsi sicuro in assoluto ma credo che il lavoro messo in campo sulle scuole dia ampie garanzie. Le scuole sono luoghi in cui le regole vengono rispettate e in cui mascherine, igienizzanti e distanziamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - "Nell'anno le scuole, i docenti e gli stessi studenti hanno visto aumentare in maniera considerevole le dotazioni digitali. È chiaro che bisogna fare di più e in fretta, e lavorare come sta facendo il governo per ridurre al minimo il divario digitale, che oggi più che mai è causa di dispersione scolastica e disuguaglianze educative. Nel Pnrr inoltre - ricorda la- sono diverse e sostanziali le ulteriori azioni perrare la resilienza digitale nelle scuole e aumentare le competenze del personale scolastico". Laoggi si può definire un luogo sicuro? "Nessun luogo può definirsi sicuro in assoluto ma credo che il lavoro messo in campo sulle scuole dia ampie garanzie. Le scuole sono luoghi in cui le regole vengono rispettate e in cui mascherine, igienizzanti e distanziamento ...

