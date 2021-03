Scuola, il ministero chiarisce sulla presenza in aula degli alunni disabili: “Favorire inclusione, valutiamo di coinvolgere i compagni di classe” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli alunni disabili che continuano ad andare a Scuola in presenza nonostante la didattica a distanza non devono andare in aula da soli ma con i compagni. A mettere un punto definitivo sulla confusione generata nelle ultime settimane dalle note, dalle circolari e dalle ordinanze scritte dal ministero dell’Istruzione, ieri è arrivata l’ultima annotazione da viale Trastevere firmata dal direttore generale Antimo Ponticiello: “Per rendere effettivo il principio di inclusione si valuterà di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe, secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Gliche continuano ad andare ainnonostante la didattica a distanza non devono andare inda soli ma con i. A mettere un punto definitivoconfusione generata nelle ultime settimane dalle note, dalle circolari e dalle ordinanze scritte daldell’Istruzione, ieri è arrivata l’ultima annotazione da viale Trastevere firmata dal direttore generale Antimo Ponticiello: “Per rendere effettivo il principio disi valuterà dinelle attività inanche altriappartenenti alla stessa sezione o gruppo, secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la ...

