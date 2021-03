Scuola e sicurezza, Sibila (M5S): dal Governo 10.804.203,73 euro per l’Irpinia (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “In questo momento più che mai, la Scuola deve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente lieti quindi di annunciare che grazie all’azione del Governo Conte 2 e dell’allora ministro Azzolina, alla Regione Campania andranno 130.276.851,07 per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado”. Così Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, annunciando che nel riparto dei fondi alla provincia di Avellino sono stati destinati 10.804.203,73. “Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato dal Ministero dell’Istruzione – prosegue l’esponente di Governo – ma appunto volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “In questo momento più che mai, ladeve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente lieti quindi di annunciare che grazie all’azione delConte 2 e dell’allora ministro Azzolina, alla Regione Campania andranno 130.276.851,07 per interventi di messa in, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado”. Così Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, annunciando che nel riparto dei fondi alla provincia di Avellino sono stati destinati 10.804.203,73. “Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni difirmato dal Ministero dell’Istruzione – prosegue l’esponente di– ma appunto volute e stanziate dal precedente(Decreto ...

