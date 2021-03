Scuola, da oggi quasi 7 milioni di studenti in Dad: a casa 8 ragazzi su 10 (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo i numeri di TuttoScuola, sono 6 milioni e 875mila gli alunni che - con i nuovi colori delle regioni a causa dell’aumento dei casi di coronavirus - seguono le lezioni a distanza, cioè l’81% degli 8 milioni e 506mila iscritti alle scuole statali e paritarie. Si tratta di 1,2 milioni di studenti in più rispetto alla settimana scorsa. L'incremento è concentrato soprattutto in Lazio, Veneto e Piemonte. Scuola quasi tutta in presenza solo in Calabria (dopo ricorso al Tar), Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo i numeri di Tutto, sono 6e 875mila gli alunni che - con i nuovi colori delle regioni a causa dell’aumento dei casi di coronavirus - seguono le lezioni a distanza, cioè l’81% degli 8e 506mila iscritti alle scuole statali e paritarie. Si tratta di 1,2diin più rispetto alla settimana scorsa. L'incremento è concentrato soprattutto in Lazio, Veneto e Piemonte.tutta in presenza solo in Calabria (dopo ricorso al Tar), Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna

