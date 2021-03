Scoppiano terapie intesive ospedali | il Covid uccide altri 354 italiani

Advertising

globalistIT : I dati di oggi, non buoni #Coronavirus - BalliFrancesco : @Gilgamesh__Fate @rosaroccaforte @borghi_claudio @Emirino6 @25O319 A parte i 100.000 morti, ma poi il problemi del… - Alex_knolte63 : #tagadàla7 ritengo ke ogni bugia sia criminale, ci dite ke gli ospedali scoppiano e Pregliasco seraficamente afferm… - BalliFrancesco : @valy_s @ladyonorato Tre per cento sopra cinquanta non è poco! Inoltre il problema Covid non è solo restarci secchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppiano terapie

LA NAZIONE

Aumentano di 75 unità leintensive. I numeri della pandemia Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 75 pazienti in più, ...I repartiperché l'indice di occupazione dei posti disponibili di terapia intensiva è del ...arrivando a prevedere 1651 posti in totale per l'assistenza Covid di cui 301 per le...Sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 179.015 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta all'8,5%, in aumento rispetto al 7,78% di domenica.ANCONA - L'incubo Covid sembra non finire. Mentre scoppia il caso dei vaccini AstraZeneca, nelle Marche si registra anche un nuovo aumento dei ricoveri in terapia intensiva. E dei morti: oggi, 15 ...