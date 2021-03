Scontro Ronaldo-Cragno | l’agente del portiere accusa | “Dov’era il VAR?”

Leggi su serieanews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Continua a far discutere lotra Cristianoed Alessiodurante Cagliari-Juventus.delsardo è furioso. Cagliari-Juventus continua a far parlare di sé. Nell’occhio della critica, per ovvi motivi, c’è lotra Cristianoed Alessio. L’estremo difensore del club sardo è stato colpito al volto dall’attaccante portoghese, avventatosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.