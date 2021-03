Sci di fondo | per l’Italia suona campana a morto Fisi | sveglia! Ormai siamo i peggiori persino sulle Alpi!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) La stagione 2020-21 dello sci diè definitivamente andata in archivio con le competizioni dell’Engadina. Si è trattato di un appuntamento estemporaneo a causa dei format di gara creativi e della posta in palio pressoché nulla. Una tappa senza pathos, che ha segnato la conclusione di un inverno complicato, durante il quale ha tenuto sovente banco la polemica, vuoi per la rinuncia a diverse tappe di Coppa del Mondo da parte dei Paesi nordici, vuoi per scontri e contatti in pista tra gli atleti. In tutto questo, come escedalla sofferta annata agonistica appena finita? In campo femminilechiude la stagione con 8 ingressi nelle prime quindici posizioni, sei dei quali firmati da Lucia Scardoni, che peraltro ha anche ottenuto il miglior piazzamento azzurro in assoluto, ovvero l’8° posto nella sprint di Davos. ...