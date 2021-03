Sci alpino, Lenzerheide: sfida Vlhova-Gut entusiasmante, ma sarà il meteo a decidere… (Di lunedì 15 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino è arrivata all’ultimo atto e regna ancora l’incertezza sul vincitore e sulla vincitrice finale: un ultimo atto entusiasmante, che non si vedeva da tempo in entrambi i sessi. Purtroppo, però, stando alle previsioni, il giudice finale non sarà il cronometro, ma il meteo. Entrambi gli inseguitori, infatti, Marco Odermatt e Lara Gut, tra l’altro svizzeri, puntano tutte le carte su discesa, gigante e superG, quindi in primis sulle prove veloci, che però a Lenzerheide, in questa settimana, saranno a forte rischio a causa del meteo, che prevede una finestra di sole solo per sabato e domenica, quando in calendario sono inseriti slalom e gigante, e per il resto solo nevicate. sarà festa per Vlhova e Pinturault, allora, comunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sciè arrivata all’ultimo atto e regna ancora l’incertezza sul vincitore e sulla vincitrice finale: un ultimo atto, che non si vedeva da tempo in entrambi i sessi. Purtroppo, però, stando alle previsioni, il giudice finale nonil cronometro, ma il. Entrambi gli inseguitori, infatti, Marco Odermatt e Lara Gut, tra l’altro svizzeri, puntano tutte le carte su discesa, gigante e superG, quindi in primis sulle prove veloci, che però a, in questa settimana, saranno a forte rischio a causa del, che prevede una finestra di sole solo per sabato e domenica, quando in calendario sono inseriti slalom e gigante, e per il resto solo nevicate.festa pere Pinturault, allora, comunque ...

