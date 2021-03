Sardegna zona bianca, Solinas proroga le misure (Di martedì 16 marzo 2021) La Sardegna in zona bianca proroga le sue misure ‘più favorevoli’: un’ordinanza del governatore Christian Solinas ha confermato l’apertura dei ristoranti fino alle 23 e di bar e pub fino alle 21, così come il coprifuoco dalle 23.30 fino alle 5 del mattino. “In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: – Palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine; – Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica; – Musei e luoghi della ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021) Lainle sue‘più favorevoli’: un’ordinanza del governatore Christianha confermato l’apertura dei ristoranti fino alle 23 e di bar e pub fino alle 21, così come il coprifuoco dalle 23.30 fino alle 5 del mattino. “In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione– potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: – Palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine; – Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica; – Musei e luoghi della ...

Advertising

Primula23244790 : RT @Silvia91409805: La correlazione tra vaccinazioni di massa ed esplosione di contagi dovrebbe far un minimo riflettere..... La Sardegna,u… - PaoloLeChat : RT @squopellediluna: in bocca al lupo amici sardi :( - fabio399 : RT @insopportabile: Sono in grado di mostrarvi in anteprima i primi spostamenti dei proprietari delle seconde case verso la Sardegna zona b… - Giampao62096071 : RT @Silvia91409805: La correlazione tra vaccinazioni di massa ed esplosione di contagi dovrebbe far un minimo riflettere..... La Sardegna,u… - fracchio_2 : RT @Silvia91409805: La correlazione tra vaccinazioni di massa ed esplosione di contagi dovrebbe far un minimo riflettere..... La Sardegna,u… -