Sant’Antimo | 22enne frattura la mascella a un coetaneo per un debito di venti euro

Leggi su 2anews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il giovane ha aggredito all’esterno di un bar auncon calci e pugni perché non aveva saldato undi. Lo ha colpito con calci e pugni,ndogli la, per undi. E’ accaduto a, in provincia di Napoli. Arrestato, dai carabinieri, undel