Sanremo 2021, Achille Lauro e il caso del vilipendio alla bandiera (Di lunedì 15 marzo 2021) Achille Lauro ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, è stato accusato e denunciato di vilipendio alla bandiera, il cantante eccentrico sembra essere di nuovo nei guai. La polemica è sorta negli ultimi giorni, durante le aperture delle sue esibizioni a Sanremo 2021, il cantante è stato denunciato per vilipendio alla bandiera. Lauro si è espresso in apertura di ogni suo brano, in cima alla scalinata dell'Ariston con un tricolore, una chitarra elettrica e cantando l'inno di Mameli. Subito dopo Achille ha depositato la bandiera per terra e ha continuato con la sua esibizione. Il medley è stato cantato sulle note ...

