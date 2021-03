Sanitario muore per trombosi dopo il vaccino Pfizer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sofia Dinolfo dopo la prima somministrazione il malessere e il ricovero d'urgenza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta: “Non risulterebbero al momento correlazioni tra la morte del 52enne e l'inoculazione del vaccino” Una morte tutta da decifrare quella di un operatore Sanitario, C.S. di 52 anni, di Licata, in provincia di Agrigento. Un decesso sulla cui causa adesso sorgono numerosi sospetti alla luce del fatto che la persona in questione a febbraio aveva ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. In un primo momentosi era appreso era che il vaccino somministarto all'uomo fosse quello di AstraZeneca. Poi, fonti della procura hanno precisato a il Giornale.it che si trattava dell'altro siero. La notizia, riportata questa mattina su il giornale “La Sicilia”, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Sofia Dinolfola prima somministrazione il malessere e il ricovero d'urgenza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta: “Non risulterebbero al momento correlazioni tra la morte del 52enne e l'inoculazione del” Una morte tutta da decifrare quella di un operatore, C.S. di 52 anni, di Licata, in provincia di Agrigento. Un decesso sulla cui causa adesso sorgono numerosi sospetti alla luce del fatto che la persona in questione a febbraio aveva ricevuto la prima dose del. In un primo momentosi era appreso era che ilsomministarto all'uomo fosse quello di AstraZeneca. Poi, fonti della procura hanno precisato a il Giornale.it che si trattava dell'altro siero. La notizia, riportata questa mattina su il giornale “La Sicilia”, ...

Advertising

ladyonorato : Agrigento: Sanitario muore per trombosi dopo la prima dose di Astrazeneca. Ormai siamo a una vittima al giorno solo… - pallino21253332 : RT @ladyonorato: Agrigento: Sanitario muore per trombosi dopo la prima dose di Astrazeneca. Ormai siamo a una vittima al giorno solo in Sic… - Viola_mg : RT @ladyonorato: Agrigento: Sanitario muore per trombosi dopo la prima dose di Astrazeneca. Ormai siamo a una vittima al giorno solo in Sic… - igsolkr : Ma come quello pericoloso non era il vaccino #AstraZeneca? In questo articolo parlano di #Pfizer ?? #15marzo - ClaudioMeazza : RT @ladyonorato: Agrigento: Sanitario muore per trombosi dopo la prima dose di Astrazeneca. Ormai siamo a una vittima al giorno solo in Sic… -