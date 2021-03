Samantha de Grenet replica all’attacco di Stefania Orlando: le sue parole (Di lunedì 15 marzo 2021) Le parole di Samantha de Grenet Nelle ultime a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state Samantha de Grenet e Stefania Orlando. Proprio la prima ieri sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso, dove ha parlato di alcune pesanti frasi che aveva rivolto alla conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip 5. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021) LedideNelle ultime a finire al centro dell’attenzione mediatica sono statede. Proprio la prima ieri sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso, dove ha parlato di alcune pesanti frasi che aveva rivolto alla conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip 5. L'articolo proviene da Novella 2000.

Sonia9423543609 : RT @trashinatore: Stefania Orlando vs Samantha De Grenet Adoro i dissing, specialmente se sono Over 50 ?? #exrosmello #prelemi #mellos #gf… - isorrisidiem : RT @Giuliaxx3: Lunedì 15 Marzo 2021. Stefania Orlando si alza e decide di sputtanare Samantha De Grenet. Io c'ero. È stato iconico. #tz… - glovesall_ : RT @ahoy_mat: Non Stefania Orlando che si sveglia incazzata nera e sputtana Samantha De Grenet bye che icona ?? - 63frau : RT @Alice_3y: E comunque Cara Samantha De Grenet.. Secondo te noi abbiamo perso 5 mesi e mezzo di sonno per niente? Con chi pensi di avere…