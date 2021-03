Salvo ex fidanzato di Valentina Persia: la causa della sua morte (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Valentina Persia ha subito un gravissimo lutto nella sua vita, la morte del suo ex fidanzato Salvo: ma com’è morto? La famosissima ed amata comica, cabarettista, attrice e ballerina, Valentina Persia, com’è noto, è nel cast della prossima edizione de ‘L’Isola dei famosi‘ e, come si può intuire dalla sua pagina Instagram, non vede l’ora. Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha subito un gravissimo lutto nella sua vita, ladel suo ex: ma com’è morto? La famosissima ed amata comica, cabarettista, attrice e ballerina,, com’è noto, è nel castprossima edizione de ‘L’Isola dei famosi‘ e, come si può intuire dalla sua pagina Instagram, non vede l’ora.

Advertising

Salvo_P0 : RT @maybeloriBerte: ho preso l’uovo di pasqua dei pokémon al mio ragazzo perché sono il miglior fidanzato di questo mondo - Ericaa_r1 : @_Debby86 Ma veramente è affondata la ship da voi creata tra pier e la Gregoraci ma ai nostri occhi inesistente !!… - AlessiaGuetti : 'Vivo da solo ma non sono solo' ... Madonna Salvo come tutti gli etero basic gli parte il Baricco pur di non dire e… - aleasedufour : @rominamilkovich no amore non salvo neanche il mio fidanzato quando ne ho uno - inadeepdarkness : unpopular opinion: titanic non mi piace e non mi piacerà mai che palle tre ore di film dove questi si innamorano e… -