Salvini: “Ius Soli? Forse il parigino Letta vuol far cadere il governo” (Di lunedì 15 marzo 2021) NAPOLI – “Solo un marziano, solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con le scuole chiuse, gli asili chiusi, le università chiuse, le fabbriche in difficoltà e gli italiani che hanno problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati. Se è stata una caduta di stile lo dica. Noi siamo al governo per fare le cose serie e lo Ius Soli non è una cosa seria“. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini uscendo dal tribunale di Napoli.“Ricordo al distratto parigino Letta – sottolinea – che l’Italia è il paese europeo che concede più cittadinanza. Se parla di Ius Soli vuol dire che vuole far cadere questo governo“. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) NAPOLI – “Solo un marziano, solo uno che arriva da Parigi o da Marte, in un Paese con le scuole chiuse, gli asili chiusi, le università chiuse, le fabbriche in difficoltà e gli italiani che hanno problemi di salute fisica e mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati. Se è stata una caduta di stile lo dica. Noi siamo al governo per fare le cose serie e lo Ius Soli non è una cosa seria“. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini uscendo dal tribunale di Napoli.“Ricordo al distratto parigino Letta – sottolinea – che l’Italia è il paese europeo che concede più cittadinanza. Se parla di Ius Soli vuol dire che vuole far cadere questo governo“.

Advertising

ShooterHatesYou : Mi spiace per chi attende da una vita, ma lo Ius Soli non si può fare. Perché fa troppo ridere vedere i politici d… - LegaSalvini : LE PRIORITÀ DI LETTA E IL PD: LO IUS SOLI! MA SI RENDONO CONTO? #enricostaisereno #Salvini: “Letta e il PD voglion… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI, È SUBITO SCONTRO CON ENRICO LETTA: LO IUS SOLI? BASTA CAVOLATE - graziano_delrio : Su ius soli Salvini fa risibili accuse a Letta e minacce al governo. Cosa si può o non si può discutere lo decide l… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Salvini: “Letta propone lo Ius soli? Vuol far cadere il governo. Solo un marziano o uno che arriva da Parigi regala ci… -