Salvini inizia a ringhiare contro Letta | ' Ius soli? Il ' parigino' vuol fare cadere il Governo'

Advertising

Fabrizi10443351 : RT @globalistIT: Letta neanche ha cominciato che Salvini è già partito con gli attacchi e le volgarità - globalistIT : Letta neanche ha cominciato che Salvini è già partito con gli attacchi e le volgarità - MauroSutto : ??LETTA RILANCIA LO IUS SOLI, SALVINI:”INIZIA MALE, PENSIAMO AGLI ITALIANI'???? - ENRICO27218318 : RT @Noiconsalvini: #LETTA RILANCIA LO IUS SOLI, #SALVINI DURISSIMO: 'INIZIA MALE, PENSIAMO AGLI ITALIANI' - ricatti88 : RT @Noiconsalvini: #LETTA RILANCIA LO IUS SOLI, #SALVINI DURISSIMO: 'INIZIA MALE, PENSIAMO AGLI ITALIANI' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini inizia

La Repubblica

Letta non si è nemmeno insediato e giàè partito all'attacco. In fondo, il ritorno dell'ex premier al timone del Pd rappresenta per la destra che pensava di poter agire indisturbata, dopo la crisi innescata da Renzi e le dimissioni ...Il PDa dare prove sufficienti alle Amministrative. Cominciano a crearsi condizioni di primo ...da migliaia di giovani che si definiscono Sardine e che hanno deciso di non darla vinta a, ...Letta non si è nemmeno insediato e già Salvini è partito all'attacco. In fondo, il ritorno dell'ex premier al timone del Pd rappresenta per la destra che pensava di poter agire indisturbata, dopo la ...Il neo segretario del PD ha citato argomenti che prendono le distanze dalle destre (sia di opposizione che travestite da europeiste): ambiente, Ius soli e giovani lanciando il tema del voto a 16 anni.