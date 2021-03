Salt Lake City 2002 | il primo oro australiano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’Australia è un Paese in cui lo sport è piuttosto diffuso, soprattutto se parliamo di football, cricket e rugby. Non a caso, quando i suoi atleti prendono parte alle Olimpiadi estive, riescono quasi sempre ad ottenere un buon numero di vittorie. Diverso, invece, è il discorso per quanto concerne i Giochi invernali, dove le prestazioni degli sportivi australiani spesso non sono state vincenti. La prima grande e inattesa medaglia d’oro infatti è arrivata soltanto durante. Ed è stato un successo a dir poco rocambolesco per come è arrivato. Prima di soffermarci sul clamorosooro conquistato dall’Australia afacciamo un ulteriore riflessione. I Giochi olimpici estivi hanno quasi sempre gli ...