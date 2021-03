Sabrina Benetton lascia il posto nel cda di Atlantia | “Disagio anche reciproco per gli eventi relativi alla controllata Autostrade”

(Di lunedì 15 marzo 2021)vigilia della settimana in cui sarebbe dovuta scadere l’offerta vincolante di Cassa depositi e prestiti per Aspi (ma il termine è stato prorogato al 27 marzo), figlia di Gilberto, hato il cda diin cui sedeva come consigliera non esecutiva da ottobre 2019. Le dimissioni, spiega una nota, sono maturate “luce degli accadimenti (recenti e meno recenti)per l’Italia S.p.A. e al, che, in considerazione delle complesse tematiche agli stessi sottese, la mia posizione di azionista di rilievo del socio di maggioranza relativa della Società, ...

Disagio reciproco: si può riassumere con queste due parole la motivazione che ha portato, figlia del defunto Gilberto, a dire addio al cda di Atlantia. Una decisione netta e irrevocabile, che non lascia spazio a troppe interpretazioni:si dimette solo un anno e ..."Per la mia posizione di azionista di rilievo in Edizione" . Atlantia rende noto che lo scorso 13 marzo,, consigliera di amministrazione non esecutiva e non indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato. Tale decisione, secondo quanto riportato nella ...Dal cda di Atlantia, la holding di controllo di Autostrade a sua volta di proprietà al 30% dalla famiglia Benetton - si legge sul Corriere della Sera - arriva uno scossone destinato a far rumore.Sabrina, figlia di Gilberto Benetton, ha deciso di rassegnare la proprie dimissioni dal board della holding a causa di disagio reciproco ...