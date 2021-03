Russia: intese con paesi europei per produrre Sputnik (Di lunedì 15 marzo 2021) Da una parte la corsa ai vaccini, dall'altra il ritorno al lockdown. La terza ondata del virus, con le varianti che dilagano fa ancora più paura. E così si accelerano gli accordi per la produzione di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021) Da una parte la corsa ai vaccini, dall'altra il ritorno al lockdown. La terza ondata del virus, con le varianti che dilagano fa ancora più paura. E così si accelerano gli accordi per la produzione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia intese Russia: intese con paesi europei per produrre Sputnik Mosca ha fatto sapere di aver raggiunto intese con Francia, Germania, Italia e Spagna per avviare la produzione del vaccino Sputnik V. L'annuncio è del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF),...

Russia: intese con Francia, Germania, Italia e Spagna su Sputnik V Sono stati raggiunti accordi per avviare la produzione del vaccino Sputnik V "in Italia, Spagna, Francia e Germania". Lo fa sapere Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), notando che "sono in ...

