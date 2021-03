Rugby: 6 Nazioni, distacco tendine del bicipite per l'azzurro Lazzaroni (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Il giocatore dell'ItalRugby Marco Lazzaroni, entrato al 51' e uscito per infortunio al 62' del match del 6 Nazioni contro il Galles, ha subito "un distacco del tendine distale del muscolo bicipite brachiale del braccio sinistro". L'azzurro verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Villa Stuart a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Il giocatore dell'ItalMarco, entrato al 51' e uscito per infortunio al 62' del match del 6contro il Galles, ha subito "undeldistale del muscolobrachiale del braccio sinistro". L'verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Villa Stuart a Roma.

Advertising

TV7Benevento : Rugby: 6 Nazioni, distacco tendine del bicipite per l'azzurro Lazzaroni... - CeccoAnd : RT @FPanunzi: La Coppa America è come il Sei Nazioni di rugby. Appena iniziate a guardare in massa, l'Italia perde. - marcobertozzi : RT @FPanunzi: La Coppa America è come il Sei Nazioni di rugby. Appena iniziate a guardare in massa, l'Italia perde. - infoitsport : Rugby: Sei Nazioni 2021: Italia, con il Galles serve l’impresa - infoitsport : LIVE Italia-Galles 0-10 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | Meta di Adams | ammonito Bigi -