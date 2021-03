Rosolino inviato all’Isola dei famosi | «Imparo a fare il conduttore | poi magari farò il Ministro dello Sport»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’ex campione di nuoto napoletano, Massimiliano, che questa sera sbarcheràdelcomein Honduras ha raccontato a Libero di questa sua nuova avventura «È un programma prestigioso e molto formativo. In Italia non esiste una scuola per conduttori tv e l’isola è una straordinaria palestra» Infondo il nuoto e l’Isola hanno molto in comune «L’isola non tira fuori il peggio delle persone, semmai fa emergere quello che sono. Non è insomma uno show buonista, finto o politicamente corretto e forse ha successo proprio per questo. Inoltre chi vince deve saperesquadra. È un po’ come il nuoto: è unoindividuale dove però conta molto anche la squadra che hai alle spalle».vuole intraprendere la carriera televisiva dunque, ma ...