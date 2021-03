Rosalinda Cannavò, La7 trasmette audio privati inquietanti dove parla di Tarallo: “Mi sta mandando qualcosa” (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre altre reti hanno smesso di trattare il caso AresGate, ieri La7 ha ripreso l’argomento partendo dall’indagine della procura sulle dichiarazioni di Rosalinda Cannavò. Massimo Giletti ieri sera ha rivelato di aver ricevuto degli audio che l’ex gieffina avrebbe mandato alla governante di Alberto Tarallo poco dopo la morte di Teodosio Losito. “Ti volevo raccontare una cosa strana che è successa stanotte a me e mia mamma. Tutte e due abbiamo sognato Alberto. Io me lo sono sognata che era seduto accanto al mio letto. Mi guardava con disprezzo e mi diceva ‘nella tua casetta ho distrutto e buttato tutto’. Sai con quello sguardo cattivo. Poi con la sua mano me l’ha passata senza appoggiarla dalla testa, alla schiena, fino ai piedi. Lo sentivo nelle ossa, credimi. Ho pianto non so quanto. Sentivo il gelo nelle ossa, ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre altre reti hanno smesso di trattare il caso AresGate, ieri La7 ha ripreso l’argomento partendo dall’indagine della procura sulle dichiarazioni di. Massimo Giletti ieri sera ha rivelato di aver ricevuto degliche l’ex gieffina avrebbe mandato alla governante di Albertopoco dopo la morte di Teodosio Losito. “Ti volevo raccontare una cosa strana che è successa stanotte a me e mia mamma. Tutte e due abbiamo sognato Alberto. Io me lo sono sognata che era seduto accanto al mio letto. Mi guardava con disprezzo e mi diceva ‘nella tua casetta ho distrutto e buttato tutto’. Sai con quello sguardo cattivo. Poi con la sua mano me l’ha passata senza appoggiarla dalla testa, alla schiena, fino ai piedi. Lo sentivo nelle ossa, credimi. Ho pianto non so quanto. Sentivo il gelo nelle ossa, ...

