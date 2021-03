Roma, Villar convocato con la Spagna Under 21: sfiderà l'Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma - Nonostante i grandi progressi e la titolarità con la maglia della Roma, Gonzalo Villar dovrà ancora attendere per una chiamata da parte di Luis Enrique . Il talento di Murcia è infatti stato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021)- Nonostante i grandi progressi e la titolarità con la maglia della, Gonzalodovrà ancora attendere per una chiamata da parte di Luis Enrique . Il talento di Murcia è infatti stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villar Roma, Villar convocato con la Spagna Under 21: sfiderà l'Italia ROMA - Nonostante i grandi progressi e la titolarità con la maglia della Roma, Gonzalo Villar dovrà ancora attendere per una chiamata da parte di Luis Enrique . Il talento di Murcia è infatti stato convocato con la Spagna Under 21 che giocherà invece contro Italia , ...

Spagna, Luis Enrique aspetta: Villar ancora nell'Under 21 Ormai Villar è infatti il regista titolare della squadra di Fonseca, che lo ha scelto come cervello del centrocampo vista la grandissima capacità di distribuire gioco e di essere sempre freddo anche ...

Roma, Villar: "Non sono più il ragazzino di un anno fa. E se facevo quel gol..."

Fonseca: “La Roma maltrattata, rigori sempre alle stesse squadre” Abbiamo rea-gito in un primo momento, nel primo tempo dovevamo essere più rapidi nella circolazione della palla, ma se non giochi in velocità contro squadre come il Parma diventa difficile Sapevamo ch ...

