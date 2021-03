Roma | svaligiavano i supermercati durante il lockdown | incastrati dall' abbigliamento

(Di lunedì 15 marzo 2021), sono sei gli arresti eseguiti questa mattina dai carabinieri del gruppo di Frascati per associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali legati alla grande distribuzione ed ...

... senza curarsi del 'lockdown' imposto sull'intero territorio nazionale la banda si muoveva per l'intera provincia didove, una volta individuato l'obiettivo, scassinava le casseforti dei ...1 di 9 La banda del lockdown,supermercati in tutta la Provincia diRoma, sono sei gli arresti eseguiti questa mattina dai carabinieri del gruppo di Frascati per associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali legati alla grande distribuzione ed ...Banda del ‘lockdown’, sono sei gli arresti eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Gruppo di Frascati per associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali legati alla grande dis ...