Roma, respinto il ricorso per il caso Diawara (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Collegio di Garanzia del CONI ha espresso parere negativo sul ricorso della Roma in merito al caso Diawara, i giallorossi dunque non riavranno il punto guadagnato sul campo a Verona nel corso della prima giornata di Serie A.LA NOTA DEL CONIcaption id="attachment 1025067" align="alignnone" width="594" Diawara (Getty Images)/caption"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Collegio di Garanzia del CONI ha espresso parere negativo suldellain merito al, i giallorossi dunque non riavranno il punto guadagnato sul campo a Verona nel corso della prima giornata di Serie A.LA NOTA DEL CONIcaption id="attachment 1025067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S.S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma respinto Caso Diawara: il Collegio di Garanzia respinge il ricorso della Roma Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni ha respinto il ricorso della Roma per il caso Diawara confermando il 3 - 0 a tavolino per il Verona. Alla Roma era stato comminato la sconfitta per 3 - 0 a tavolino per aver inserito erroneamente Diawara ...

