Roma | respinto il ricorso per il Caso Diawara | resta il ko a tavolino col Verona

sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Roma, respinto il ricorso: resta il 3-0 al Verona: Il collegio di garanzia presso il… - CalcioFinanza : Roma, respinto il ricorso sul caso Diawara: resta il 3-0 a tavolino all’Hellas Verona - FcInterNewsit : Hellas Verona-Roma, respinto il ricorso giallorosso: resta il 3-0 a tavolino - ASRomaPartite : È stato respinto il ricorso della Roma in merito al caso Diawara. I punti in classifica restano 50. - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???? #UltimaOra - #Roma, respinto il ricorso dal #Coni ? I giallorossi si erano opposti alla sconfitta a tavolino contro… -

Il Mattino

Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti emesso questa sera il comunicato nel quale vieneil ricorso presentato questo pomeriggio dallanell'udienza avvenuta in presenza nel Salone d'...Il Collegio di Garanzia dello Sport conferma il 3-0 a tavolino, subito dalla Roma contro l'Hellas Verona. Questa a decisione presa nella giornata di oggi, a seguito dell'udienza per il ricorso da ...La Roma resta a cinquanta punti in classifica. E' stato respinto il ricorso del club giallorosso contro lo 0-3 a tavolino legato al 'Caso Diawara' nel match della prima giornata di Serie A contro ...