Roma-Napoli: probabili formazioni e tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Domenica 21 marzo alle 20.45 all’Olimpico si disputerà Roma-Napoli, gara valida per la 28° giornata di campionato di Serie A. Una sfida fondamentale in ottica Champions League tra due squadre che occupano momentaneamente a pari merito la quinta posizione a quota 50 punti. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma ha rimediato una sconfitta al Tardini contro il Parma, vittorioso per 2 a 0 grazie a Mihaila e Hernani. I giallorossi sono apparsi stanchi e privi di iniziativa, quasi evanescenti, complici alcune assenze importanti, ma soprattutto le tante gare ravvicinate di quest’ultimo periodo. Giovedì18 marzo alle 18.55 la squadra di Fonseca affronterà infatti lo Shakhtar Donetsk nella gara di ritorno degli ottavi di finale. La Roma ha vinto per 3 a 0 la sfida di andata, ipotecando dunque il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Domenica 21 marzo alle 20.45 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 28° giornata di campionato di Serie A. Una sfida fondamentale in ottica Champions League tra due squadre che occupano momentaneamente a pari merito la quinta posizione a quota 50 punti. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta al Tardini contro il Parma, vittorioso per 2 a 0 grazie a Mihaila e Hernani. I giallorossi sono apparsi stanchi e privi di iniziativa, quasi evanescenti, complici alcune assenze importanti, ma soprattutto le tante gare ravvicinate di quest’ultimo periodo. Giovedì18 marzo alle 18.55 la squadra di Fonseca affronterà infatti lo Shakhtar Donetsk nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Laha vinto per 3 a 0 la sfida di andata, ipotecando dunque il ...

Advertising

ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA?? Controproposta della Roma alla Lega: 'Chiediamo il rinvio della partita contro il Napoli' - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - framarinucci : RT @PazzoPerDomani: E come ogni lunedì, l’illustrazione di @DarCampagna sul @DomaniGiornale cartaceo per la rubrica d’inizio settimana “Il… - TarallucciE : RT @ZZiliani: Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole persino qu… -