Roma, la Polizia gli chiude il locale per assembramenti, ma lui ‘se ne infischia’ e riapre: denunciato ristoratore (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera agenti dell’ VIII Gruppo Tintoretto della Polizia locale hanno denunciato il titolare di un noto ristorante in zona Garbatella che, durante verifiche sul rispetto delle prescrizioni anti contagio, è stato trovato in piena attività nonostante il provvedimento di chiusura, disposto due soli giorni prima, a seguito di un controllo svolto dalla Polizia di Stato unitamente ai caschi bianchi. All’interno del locale erano presenti circa 40 persone sedute ai tavoli a consumare cibo e bevande. Una volta interrotta l’attività, il proprietario è stato denunciato per non aver osservato il provvedimento emesso venerdì sera ed il locale è stato nuovamente chiuso. Al termine è stata inviata nota all’Autorità preposta per l’adozione degli ulteriori provvedimenti del caso, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera agenti dell’ VIII Gruppo Tintoretto dellahannoil titolare di un noto ristorante in zona Garbatella che, durante verifiche sul rispetto delle prescrizioni anti contagio, è stato trovato in piena attività nonostante il provvedimento di chiusura, disposto due soli giorni prima, a seguito di un controllo svolto dalladi Stato unitamente ai caschi bianchi. All’interno delerano presenti circa 40 persone sedute ai tavoli a consumare cibo e bevande. Una volta interrotta l’attività, il proprietario è statoper non aver osservato il provvedimento emesso venerdì sera ed ilè stato nuovamente chiuso. Al termine è stata inviata nota all’Autorità preposta per l’adozione degli ulteriori provvedimenti del caso, ...

