Roma | la decisione sul caso Diawara | respinto il ricorso dei giallorossi

(Di lunedì 15 marzo 2021) E’ arrivata la sentenza sul, niente da fare per lache non avrà il punto inizialmente conquistato nel primo match del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e poi revocato per aver schierato il centrocampista. Il Collegio di garanzia del Coni ha pubblicato in serata un comunicato ufficiale, è stato confermato il 3-0 a tavolino. Non si tratta di una buona notizia per iche sono anche reduci dalla sconfitta contro il Parma, la squadra di Fonseca rimane a quota 50 punti in classifica, a -2 dall’Atalanta che occupa la zona Champions League, l’ingenuità potrebbe costare caro al club per la corsa al quarto posto., il comunicato Foto di Ettore Ferrari / Ansa“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre ...