Roma, il gol degli attaccanti manca da 50 giorni in campionato (Di lunedì 15 marzo 2021) La Roma non riesce più a trovare la via del gol con gli attaccanti in Serie A. Tolta la parentesi europea, dove per ora i giallorossi stanno facendo ottime cose, la Roma in Serie A sta balbettando e ora rischia di vedersi estromessa dalla zona Champions, che aveva costantemente difeso in questi mesi. Se con le big non era arrivata nemmeno una vittoria, la Roma aveva avuto un ruolino ottimale con le squadre di media bassa classifica. Ma ora che i punti iniziano a pesare, anche con le "piccole" i giallorossi stanno inciampando, reduci da un pareggio col Benevento e una sconfitta a Parma. Il problema è lampante e chiaro, mancano i gol degli attaccanti. I due numeri 9, Dzeko e Mayoral, sono a secco da un bel pò. Non segnano da 90 giorni, un mese e mezzo.

