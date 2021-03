Roma | Fienga | ' Rinvio Juve - Napoli? Risposta della Lega ridicola'

(Di lunedì 15 marzo 2021) "Lasulnostra partita con ildopo quello di? Non voglio commentarla perché è piùdecisione originale. Le uniche motivazioni per ...

Advertising

Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - StefanoMontini1 : RT @mirkonicolino: #Fienga, ad #Roma: '#JuveNapoli? La risposta che ci è stata data dalla Lega è più ridicola della decisione stessa. Non h… - testagrigia : Ho un sogno: #Fienga che si fa brillare sotto il palazzo della @SerieA #Roma - lelloak : RT @sportface2016: +++#Roma, il CEO #Fienga duro sul rinvio di #JuventusNapoli: 'Risposta della #LegaSerieA più ridicola della decisione'+++ - teo_acm : RT @sportface2016: +++#Roma, il CEO #Fienga duro sul rinvio di #JuventusNapoli: 'Risposta della #LegaSerieA più ridicola della decisione'+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fienga

Queste le parole del Ceo della, Guido, uscito dal Collegio di Garanzia del Coni dove oggi pomeriggio si è tenuta l'udienza del "caso Diawara". 'Noi stiamo pensando a fare il nostro ..."C'è stata una risposta più ridicola della decisine. Non ci sono state date motivazioni perché la decisione non lo necessitava, questo è quanto ci è stato detto". Il CEO della, Guido, ribadisce la posizione dei giallorossi dopo lo scambio di missive tra club e Serie A in merito al rinvio di Juventus - Napoli dal 17 marzo al 7 aprile. "Noi ora pensiamo a fare ...Il Ceo della Roma rincara la dose dopo il rinvio di Juventus-Napoli: 'Non si intende accogliere nessuna richiesta della Roma senza dare motivazioni'.La Roma, dopo il ricorso respinto nei giorni scorsi, va all'assalto con l'ad Fienga: "La lettera che ho inviato mi sembra fosse abbastanza chiara, non vorrei dire altro. Preferisco non commentare la ...