Roma Capitale delle mafie a danno dei commercianti. Migliaia le operazioni sospette nel Lazio

Città in parte ad alta vocazione turistica, Roma fonda la sua economia principalmente sulle attività commerciali e di ristorazione. Piccole e medie imprese, che si rinnovano in continuazione, generando un andamento altalenante, che caratterizza l'indotto economico di una città, enormemente esposta ai loschi traffici criminali.

Migliaia le attività commerciali in crisi. Evasione fiscale a parte, spesso le piaghe che maggiormente affiggono la liquidità di commercianti ed imprenditori, sono rappresentati dal riciclaggio e dall'usura. Basta pensare alle migliaia di esercizi, tra bar, ristoranti, ed hotel, fortemente legati alle presenze turistiche che, come un effetto domino, subiscono i repentini riflessi ...

