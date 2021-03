Ritorno in classe in Uk: scuole e genitori alle prese con mascherine e kit di tamponi gratis per le famiglie (Di lunedì 15 marzo 2021) Il centro predisposto alla distribuzione delle scatole di tamponi rapidi (seconda foto sotto), in un parcheggio del comune londinese di Enfield, è semi deserto. All’orario di uscita dalle scuole di un soleggiato pomeriggio inglese, in coda davanti a questo padiglione tappezzato di tubetti di gel antibatterico ci sono solo un paio di mamme. Il personale da dietro un vetro ci dice che il flusso è calmo ma costante, mentre consegnano le due scatole contenenti il kit dei cosiddetti “Rapid Lateral Flow Test”, necessario ad auto diagnosticarsi la positività al Covid-19, a casa. Il governo, che l’8 marzo ha deciso di riaprire le scuole, ha offerto 57 milioni di questi tamponi rapidi a studenti, genitori ed insegnanti affinché si testino due volte alla settimana e si mettano subito in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il centro predisposto alla distribuzione delle scatole dirapidi (seconda foto sotto), in un parcheggio del comune londinese di Enfield, è semi deserto. All’orario di uscita ddi un soleggiato pomeriggio inglese, in coda davanti a questo padiglione tappezzato di tubetti di gel antibatterico ci sono solo un paio di mamme. Il personale da dietro un vetro ci dice che il flusso è calmo ma costante, mentre consegnano le due scatole contenenti il kit dei cosiddetti “Rapid Lateral Flow Test”, necessario ad auto diagnosticarsi la positività al Covid-19, a casa. Il governo, che l’8 marzo ha deciso di riaprire le, ha offerto 57 milioni di questirapidi a studenti,ed insegnanti affinché si testino due volte alla settimana e si mettano subito in ...

Advertising

italianbabcia : Domani ritorno a fare lezione (in dad questa settimana) dopo 4 giorni che non andavo a scuola perchè una mia compagna di classe è positiva - luca_barra : Letta che propone il ritorno al Mattarellum, e il me di dieci anni o poco più che se l’era studiato come ricerca da… - giornalemionews : Felici di vaccinarsi e Itcg ‘’Loperfido- Olivetti’’ pronto al ritorno in classe - moltitudo : @bioccolo @CrHashtag @rossettifp @p64389000hamdf @Chiappuz @cgilnazionale @LaStampa @ElianaComo sì, ma mica solo de… - newmarc67 : RT @ilfoglio_it: Non si accorgono di aver consigliato a Renzi un’agenda molto poco machiavellica, il cui risultato finale è, oltre all’azze… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe L'estremismo neofascista è la più pericolosa forma di terrorismo odierna. Dobbiamo fermarlo. ... che nella sua veste di paladino della moralità si diceva convinto che "il fantomatico ritorno del ... La connivenza della classe politica si riflette anche nel sentire comune dei cittadini italiani, ...

Limitazioni mobilità fino al 6 aprile: cosa possiamo fare e quali attività sono aperte ... i loro docenti e un gruppetto di loro compagni di classe a rotazione. Negozi chiusi, tranne 29 ... Resta sempre consentito il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Niente visite a casa ...

Ritorno in classe in Uk: scuole e genitori alle prese con mascherine e kit di tamponi gratis per le famiglie Il Fatto Quotidiano Scuole, in Basilicata incognita sulla riapertura Domattina quindi, a meno di sorprese, il ritorno in classe dovrebbe avvenire regolarmente anche nei centri dove negli ultimi giorni si sono accesi i principali focolai lucani di covid 19. Tranne che ...

Scuole, incognita sulla riapertura POTENZA – Dovrebbero tornare in classe regolarmente domani mattina gli studenti lucani, dopo due settimane a casa per effetto delle restrizioni da “zona rossa” imposte dal ministro Roberto Speranza su ...

... che nella sua veste di paladino della moralità si diceva convinto che "il fantomaticodel ... La connivenza dellapolitica si riflette anche nel sentire comune dei cittadini italiani, ...... i loro docenti e un gruppetto di loro compagni dia rotazione. Negozi chiusi, tranne 29 ... Resta sempre consentito ilalla propria residenza, domicilio o abitazione. Niente visite a casa ...Domattina quindi, a meno di sorprese, il ritorno in classe dovrebbe avvenire regolarmente anche nei centri dove negli ultimi giorni si sono accesi i principali focolai lucani di covid 19. Tranne che ...POTENZA – Dovrebbero tornare in classe regolarmente domani mattina gli studenti lucani, dopo due settimane a casa per effetto delle restrizioni da “zona rossa” imposte dal ministro Roberto Speranza su ...