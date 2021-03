Ristori | CGIA | “Cifra pro capite 1979 euro inferiore a media UE”

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Covid ha regalato ad ogni italiano 1.979in termini di aiuti statali, fra bonus economici, cassa integrazione, assunzioni ed investimenti nella sanità, sospensione e taglio delle tasse,, sussidi, contributi a fondo perduto e così via. Unaalta? Inpa si è fatto di più con unadei paesi dell’Areadi 2.518pro(+539rispetto allaitaliana). Come l’Italia solo la Spagna, che di “aiuti” ne ha visti pochi (1.977pro), a dispetto dell’alto numero di contagi e della pesante contrazione subita dal PIL. Fra gli altri Paesipei, l’Austria ha erogato 3.881per ogni ...

