Rinnovo Alaba | Kahn attacca l’agente | le parole sul difensore del Bayern Monaco

(Di lunedì 15 marzo 2021): lesulaustriaco, in uscita dalL’ex portiere del, Oliver, ha rilasciato un’intervista a Kicker,ndodisulcon i bavaresi. Lesull’austriaco. «In realtà sono deluso perché vedo quanto sia ben lontano dalla realtà. Apprezziamo David, è una persona straordinaria, sempre aperta e amichevole. Abbiamo cercato di fare di tutto per mantenerlo con noi, ma non è stato raggiunto alcun accordo». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Alaba

È presto per dire che il Barcellona dei prossimi anni sarà ancora vincente come quello dell'epoca di Iniesta, Xavi e Messi . Ma di certo il neo presidente Laporta ha intenzione di costruire un club ...