Rinascita Honor | ecco il mese di lancio del prossimo top di gamma

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo device top didiarriverà a luglio, e sarà mosso dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Stando a quanto riportato dal media cinese ‘ithome.com‘, i tempi dovrebbero essere quelli, con l’abbandono del marchio Magic per quanto riguarda i flagship del segmento mobile. La divisione da Huawei dovrebbe aiutarea rilanciarsi anche sul mercato internazionale, dove purtroppo aveva fin qui peccato per via delle dure sanzioni promosse dall’amministrazione Trump, che poi non si sono affievolite nemmeno con la salita di Biden. A fine gennaio è stato il turno diV40 e di una nuova serie di notebook MagicBook. Le collaborazioni internazionali sono state ripristinate, o per lo meno la maggior parte. A mancare è l’ufficialità della partnership con Google, di cui comunque si sta discutendo. Il 2021 ...

A fine gennaio è stato il turno diV40 e di una nuova serie di notebook MagicBook . Le collaborazioni internazionali sono state ripristinate, o per lo meno la maggior parte. A mancare è l'...