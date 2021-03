Riforma elettorale: ritornare alla Costituzione (Di lunedì 15 marzo 2021) Onorevole Deputato, Onorevole Senatore gli eventi politici degli ultimi mesi hanno portato alle estreme conseguenze un malessere profondo che da lungo tempo erode la vita delle istituzioni politiche. In primo luogo la crisi che ha portato alla caduta del Governo Conte 2, aperta proprio nel momento in cui il Paese aveva bisogno di una guida rafforzata per uscire dalla pandemia ed avviare un processo di ricostruzione e di rinnovamento destinato ad incidere sul nostro futuro, ha messo in evidenza la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 15 marzo 2021) Onorevole Deputato, Onorevole Senatore gli eventi politici degli ultimi mesi hanno portato alle estreme conseguenze un malessere profondo che da lungo tempo erode la vita delle istituzioni politiche. In primo luogo la crisi che ha portatocaduta del Governo Conte 2, aperta proprio nel momento in cui il Paese aveva bisogno di una guida rafforzata per uscire dpandemia ed avviare un processo di ricostruzione e di rinnovamento destinato ad incidere sul nostro futuro, ha messo in evidenza la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zeta_reticoli : RT @alinomilan: Si apre oggi la 26esima 'settimana decisiva' per la riforma elettorale - PinascoDanilo : RT @alinomilan: Si apre oggi la 26esima 'settimana decisiva' per la riforma elettorale - DanGambard : RT @alinomilan: Si apre oggi la 26esima 'settimana decisiva' per la riforma elettorale - Radicali : ?? Su @HuffPostItalia il nostro segretario @iervolino_m scrive a @EnricoLetta. Per una svolta americana del PD e p… - BeviSalva : @MeMeEsposito @chetempochefa @EnricoLetta Buongiorno Marco,lei cosa ne pensa,invece che domandare a #Letta sulla ri… -