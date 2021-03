Reazioni Avverse al Vaccino, Toti: AstraZeneca è Stato Venduto Male (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, parla delle Reazioni Avverse al Vaccino AstraZeneca. Ospite a Radio Capital, Toti afferma: “Molto banalmente secondo la task force ligure, come qualsiasi altro tecnico ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 15 marzo 2021) Giovanni, presidente della Regione Liguria, parla delleal. Ospite a Radio Capital,afferma: “Molto banalmente secondo la task force ligure, come qualsiasi altro tecnico ...

Advertising

ladyonorato : Da oggi anche l’Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astra… - borghi_claudio : Enormi falsità dette da Bassetti in diretta TV. Enormi. 200 reazioni avverse su 10 milioni di somministrazioni in G… - fattoquotidiano : Astrazeneca, vaccinazioni e reazioni avverse. Come funziona in Gran Bretagna: il sistema dei cartellini gialli per… - GAngrilli : RT @Alessia_ing: 95.000 casi di reazioni avverse gravi in UE L ITALIA IN TESTA PFIZER IN TESTA - EnzoMas48 : RT @ladyonorato: Da oggi anche l’Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca… -