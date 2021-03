' Real Madrid | Ronaldo | ecco la strategia del club sul mercato'

Advertising

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *2-1 Elche *(Benzema 90+2‘) #SSFootball - annatrieste : Allora vabbè che il Napoli non è il Real Madrid però ci avete un poco sfrantecato la uallera con questo fatto che i… - sportli26181512 : Champions League: fiducia all'Atalanta, lo sgambetto al Real Madrid vale 3,40: Tutte le speranze di vedere un'itali… - sportli26181512 : #Zidane: “#CristianoRonaldo-Real? Forse c’è un fondo di verità”: Il tecnico francese sul possibile ritorno a Madrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Non si nasconde Zinedine Zidane . Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida trae Atalanta, l'allenatore francese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo : ' C'è qualcosa di vero nelle voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo al? Sì, può essere . Conosciamo ...Commenta per primo Intervistato da Kicker , l'esterno dell' Atalanta Robin Gosens ha parlato della propria stagione, del futuro e del ritorno degli ottavi di Champions League con il: 'Non sono adatto a fare il terzino in una difesa a quattro? Si vede che chi afferma questo non guarda le nostre partite. Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto ...Quindi attenzione al 2-1 per gli ospiti, punteggio con cui la Roma eliminò proprio il Real nel marzo di 13 anni fa, che pagherebbe 12 volte la posta. (ANSA).“Nel calcio non esiste la tranquillità. Dovremo fare una grande partita per passare il turno, non basterà giocare al 90-95% ma dovremo tirare fuori il meglio perché loro hanno la squadra per vincere“.