Real Madrid-Atalanta | Zidane | “Gara tosta | ma vogliamo passare il turno Ritorno di CR7? Può darsi…”

(Di lunedì 15 marzo 2021) L'vola aper cercare l'impresa.Appuntamento domani sera all'Estadio Alfredo Di Stefano, dove, si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Un impregno presentato nella consueta conferenza stampa pre-dal tecnico dei Blancos, Zinedine."Dobbiamo ripartire da zero, sarà unacomplessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L'obiettivo sarà quello di fare una grande partita. È la partita, è l'unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. È una finale, perildobbiamo fare una gran partita. È una squadra con le sue qualità, dobbiamo rispondere facendo una gran partita per poterci qualificare. ...

(Spagna) - " Ho fatto moltissime cose con Cristiano Ronaldo qua con il, ma sono già passati tre anni. Gioca in un'altra squadra. Io non sono il presidente né l'allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno ...Commenta per primo Il tecnico delZinedine Zidane ha parlato via Zoom con i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Domani alle 21 le Merengues scenderanno all'Alfredo Di Stéfano con due ...Serve sicuramente un’impresa, ma se c’è una squadra che può vincere a Madrid contro il Real, quella è proprio l’Atalanta. Lo dimostrano i fatti, lo ...Zidane in conferenza stampa, alla vigilia dell’Atalanta: “Non ho dubbi sul fatto che i nerazzurri verranno qui per vincere” In conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions Lea ...