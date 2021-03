Real Madrid-Atalanta | Gasperini in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’di Gian Pierosi prepara alla grande notte di Champions League in programma martedì 16 marzo alle ore 21 al Santiago Bernabeu. In casa del, i nerazzurri vanno a caccia dell’impresa nel tentativo di ribaltare la sconfitta rimediata a Bergamo nella gara d’an, decisa dal fendente da fuori area targato Mendy.alla vigilia della gara, parlerà nella classicalunedì 15 marzo alle ore 18.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempoe. SportFace.

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *2-1 Elche *(Benzema 90+2‘) #SSFootball - annatrieste : Allora vabbè che il Napoli non è il Real Madrid però ci avete un poco sfrantecato la uallera con questo fatto che i… - DiMarzio : Il belga era rientrato nell’ultima gara di Liga giocata dal #RealMadrid - VoyagerHero : #Calciomercato #Juventus, #Agnelli #Ripensa a #Zidane | Ma c’è il veto sul #Bomber - MariachiaraRos3 : Anteprima Champions Legaue stasera Dalle 17:50 su Bergamo tv canale 17 - Ultime novità su Real Madrid-Atalanta dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

TUTTO mercato WEB

... " Ci sono Busquets, Ramos? giocatori che sono presenti solo per il nome che portano, mentre altri che meritano di essere convocati sono a casa perché non giocano nel Barcellona o nel!". ...Si chiudono questa settimana gli ottavi di Champions League con le ultime 4 gare di ritorno. Domani alle ore 21.00, su Canale 5 verrà trasmesso i esclusiva in chiaro, il match- Atalanta . In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del, andrà in scena la super - sfida tra i blancos di Zidane e i bergamaschi di Gasperini. L'Atalanta cercherà l'impresa di ...Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in estate: Manchester United e Real Madrid sognano il ritorno del portoghese.La 26esima giornata di Liga Endesa vede lo scontro al vertice tra Real Madrid e Baskonia, vinto dai Blancos che restano così primi in classifica a +6, con una gara in più, sul Barcelona. I Blaugrana ...