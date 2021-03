Razzie Awards 2021, le nomination per i premi ai peggiori film dell'anno (Di lunedì 15 marzo 2021) Razzie Awards 2021, ovvero il peggio del cinema. Mentre c'è grande attesa per le nomination agli Oscar 2021, sono state rese note le candidature della 41° edizione dei Golden Raspberry Awards. I cosiddetti «anti Oscar», che premiano appunto i peggiori film e interpreti dell'anno, sono stati fissati al prossimo 24 aprile, esattamente un giorno prima della cerimonia di premiazione dell'Academy. A dominare nelle nomination ai Razzie Awards 2021 c'è 365 giorni, il film soft-porn polacco che la scorsa primavera è stato un vero e proprio caso su Netflix. ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021), ovvero il peggio del cinema. Mentre c'è grande attesa per leagli Oscar, sono state rese note le candidaturea 41° edizione dei Golden Raspberry. I cosiddetti «anti Oscar», cheano appunto ie interpreti, sono stati fissati al prossimo 24 aprile, esattamente un giorno primaa cerimonia diazione'Academy. A dominare nelleaic'è 365 giorni, ilsoft-porn polacco che la scorsa primavera è stato un vero e proprio caso su Netflix. ...

heyfederer : Morendo x glenn close nominata agli oscar e ai razzie awards per la stessa performance - _Marvelgurl : Scusate fatemi capire Glenn Close è stata nominata sia agli Oscar che ai Razzie Awards? ha senso sta cosa??? #OscarNoms - Ari_etta94 : RT @lasoralalla: Glenn Close nominata agli Oscar brutti cessi dei razzie awards spero vinca l’Oscar e ve lo venga a sbattere in faccia - lasoralalla : Glenn Close nominata agli Oscar brutti cessi dei razzie awards spero vinca l’Oscar e ve lo venga a sbattere in faccia - sturmunddr4ng : Glenn Close nominata come miglior attrice non protagonista per Hillbilly Elegy (Netflix) diventa la terza persona i… -