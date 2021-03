Raoul Casadei, il figlio Mirko rivela: “Nessuno l’aveva chiamato per il vaccino” (Di lunedì 15 marzo 2021) Raoul Casadei è venuto a mancare pochi giorni fa e il figlio Mirko rivela che Nessuno l’aveva chiamato per fare il vaccino contro il Covid. Il re del liscio, Raoul Casadei, è morto qualche giorno fa dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il figlio Mirko si è collegato con “Live Non è la D’Urso” ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)è venuto a mancare pochi giorni fa e ilcheper fare ilcontro il Covid. Il re del liscio,, è morto qualche giorno fa dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ilsi è collegato con “Live Non è la D’Urso” ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - GassmanGassmann : Con Raoul Casadei, se ne va un pezzo di quell’Italia contadina e gentile. Il lissio. RIP.???? - aea_annaemma : Dimmi che non sei veramente romagnola senza dirmi che non lo sei: Ero convintissima Raoul Casadei fosse morto da almeno 30 anni. - Galatone : opocaj: Raoul Casadei è morto, il re del liscio stroncato dal Covid -