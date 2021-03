Ragazzo di 18 anni trovato morto in casa durante un party, giallo sulle cause del decesso (Di lunedì 15 marzo 2021) È giallo a Palermo sulla morte di un Ragazzo di 18 anni , trovato senza vita in un appartamento in zona Oreto durante un party con degli amici. A chiamare la polizia che indaga sulla vicenda sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Èa Palermo sulla morte di undi 18senza vita in un appartamento in zona Oretouncon degli amici. A chiamare la polizia che indaga sulla vicenda sono ...

Advertising

ragazzo_tweet : RT @valy_s: #Covid19 ++MAXI RETATA DEI CARABINIERI IN LIGURIA++ A Cairo Montenotte interrotta PERICOLOSA FESTA DI COMPLEANNO DI UN BIMBO DI… - keigobbr : io penso che mia mamma sospetti qualcosa della mia sessualità perché parlo sempre di queste cose + non ho mai parla… - hey_angel__ : che bello essersi fidanzati in quarantena e vedere il proprio ragazzo ogni tremila anni :))) - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Palermo, ragazzo di 18 anni trovato morto in casa durante un party, giallo sulle cause del decesso - DucaAndrea85 : @Odio_Tutti__ @MimiNerazzurra @lonelywolf20 @RecaDavide Ma non credo lo pensi neanche lei. Il ragazzo del video a m… -