Raffaele Bene, Sindaco di Casoria, di nuovo ospite a ‘La Res Publica’ giovedì 18 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Raffaele Bene sarà di nuovo ospite a ‘La Res Publica’. Il Sindaco di Casoria, giovedì 18 marzo, verrà intervistato dal nostro direttore nonché conduttore della trasmissione. Il Primo Cittadino del comune napoletano, quindi, ritornerà in studio dopo esserci già stato a gennaio 2021. Si discuterà dell’evoluzione della politica cittadina – in queste settimane le polemiche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)sarà dia ‘La Res. Ildi18, verrà intervistato dal nostro direttore nonché conduttore della trasmissione. Il Primo Cittadino del comune napoletano, quindi, ritornerà in studio dopo esserci già stato a gennaio. Si discuterà dell’evoluzione della politica cittadina – in queste settimane le polemiche L'articolo

Advertising

sunflowers_e : Arisa che quando canta Raffaele parla di Beyoncé e ora con Ibla parla di Mariah Carey Rosalba ti voglio bene ma anche no #Amici20 - _nowbelieveinme : Rudy dice a Raffaele che, in ogni esibizione, saprebbe dire che mosse farà e ci può stare, ma questo discorso vale… - stvylesart : ma le parole della ragazza fan di raffaele...sto piangendo, sono le stesse cose che penso io di lui, gli auguro dav… - Angelic73474726 : RT @pazzediamici: TANCREDI UN PREGIO DI RAFFAELE: “É L’UNICO PRESO BENE LA MATTINA” RAFFA MA CHE PROBLEMI C’HAI?? COME FAI AD ESSERE PRESO… - Pergliamicimat1 : Se ci va bene vedremo qualcosa domani pomeriggio, perché mancano: l’assegnazione della maglia a Raffaele, due esibi… -