Radiodiagnostica | la Scuola di specializzazione del Dipartimento di Area Medica si presenta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Radiodiagnostica Scuola

RavennaToday

... ad eccezione della. "Sono stati ridotti i posti letto del quinto piano del Murri, ... laDon Dino Mancini del capoluogo. "È una struttura idonea per poter fare tra i 1.000 e i 1.... Gianpiero Boatto (Chimica e Farmacia), Maurizio Conti, direttore delladi Specializzazione indell'Università di Sassari. Fondamentale il contributo del paleopatologo Gino ...Una docu-serie tv che vede protagonisti i medici specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica che operano all’interno del Policlinico universitario “A. Gemelli Irccs” ...Uno dei giovani medici è sempre in attività nel Pronto Soccorso del Gemelli, in prima fila anche nella lotta al Covid-19. Il risultato è un racconto corale dell'umanità dei medici e dei malati, la vit ...