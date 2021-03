Questa sera inizia l’Isola dei famosi 2021: chi sono concorrenti e opinionisti. Arriva la Parasite island (Di lunedì 15 marzo 2021) inizia Questa sera una nuova edizione de l’Isola dei famosi 2021: vediamo il cast completo, gli opinionisti e tutte le novità di quest’anno. Lunedì 15 marzo, sempre in prima serata su Canale 5, prende il via il reality che quest’anno è condotto per la prima volta da Ilary Blasi. New entry anche l’inviato speciale in Honduras, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021)una nuova edizione dedei: vediamo il cast completo, glie tutte le novità di quest’anno. Lunedì 15 marzo, sempre in primata su Canale 5, prende il via il reality che quest’anno è condotto per la prima volta da Ilary Blasi. New entry anche l’inviato speciale in Honduras, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

pdnetwork : Questa sera, con @fabfazio a #chetempochefa, la prima intervista di @EnricoLetta dopo l’elezione a nostro Segretari… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF ci sarà l’intervista, da non perdere, di @fabfazio a @EnricoLetta. Vi aspettiamo dalle 20.00… - RobertoBurioni : Variante brasiliana? Sudafricana? Inglese? Questa sera vi aspetto per spiegarvi cosa sono, e per dirvi se e perché… - giuliog : RT @Presa_Diretta: “PROCESSO ALLA ‘NDRANGHETA” Questa sera 21.20 #Rai3 e streaming #RaiPlay Una delle più importanti operazioni contro la ‘… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews è il momento dell’#attualità con la giornalista di @SkyTG24, @lfaccioli75, che parte questa sera… -