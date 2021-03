Quello che tu non vedi, trama e trailer del film romantico di Prime Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Quello che tu non vedi, trama e trailer del film romantico diretto da Thor Freudenthal dal 15 marzo su Amazon Prime Video Dal 15 marzo su Amazon Prime Video sarà disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata, la pellicola romantica Quello che tu non vedi (Words on Bathroom Walls). Diretto da Thor Freudenthal, nel cast troviamo, tra gli altri, Charlie Plummer – vincitore del Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete – Andy Garcia, Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Beth Grant, Molly Parker e Walton Goggins. Rilasciato il 21 agosto 2020 nelle sale cinematografiche statunitensi, ha guadagno complessivamente 3.1 milioni di ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 marzo 2021)che tu nondeldiretto da Thor Freudenthal dal 15 marzo su AmazonDal 15 marzo su Amazonsarà disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata, la pellicola romanticache tu non(Words on Bathroom Walls). Diretto da Thor Freudenthal, nel cast troviamo, tra gli altri, Charlie Plummer – vincitore del Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Venezia 74° per Lean on Pete – Andy Garcia, Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Beth Grant, Molly Parker e Walton Goggins. Rilasciato il 21 agosto 2020 nelle sale cinematografiche statunitensi, ha guadagno complessivamente 3.1 milioni di ...

